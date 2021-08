Am Tagebau Garzweiler : 3000 Aktivisten zu Menschenkette erwartet

Auch im vergangenen Juli kamen viele Menschen zu Protesten an den Tagebau. Hier redet Fridays-for-Future-Sprecherin Christina Schliesky. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Nach verhältnismäßig ruhigen Monaten wird es am kommenden Wochenende am Braunkohletagebau Garzweiler wieder Proteste geben. Am Sonntag beginnt derweil das Festival „Kultur ohne Kohle“.