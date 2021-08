Am Sonntag in Erkelenz : Neuhauser laden zu Familienfest ein

Am Sonntag in Erkelenz

Erkelenz Einer der kleinsten Ortsteile von Erkelenz möchte sich am Sonntag von einer bunten, sympathischen und liebenswürdigen Seite präsentieren.

(cpas) Mit einem knappen Dutzend Häusern zählt Neuhaus zu den kleinsten Erkelenzer Ortsteilen. In den vergangenen Monaten haben die Bewohner allerdings viel dafür getan, um in der Stadt stärker wahrgenommen zu werden. Unter anderem gründeten sie die Initiative „Neu Neuhaus“, die sich für mehr Lebensqualität in dem Ort an der Autobahn 46 einsetzt. Das soll sich am kommenden Sonntag fortsetzen: Unter dem Motto „Bund und Grün“ wollen die Einwohner „der Öffentlichkeit unser Dorf von einer bunten, sympathischen und liebenswürdigen Seite präsentieren“, schreiben sie in einer Mitteilung. Sie laden ab 13 Uhr zu einem interkulturellen Familienfest ein.