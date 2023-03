Am Montagabend in Erkelenz Ein Meister-Konzert für Lernwillige

Vier Meister an den Streichinstrumenten sind die Garantie für ein Meister-Konzert, das am Montagabend in der Erkelenzer Stadthalle mehr als 300 ohnehin Musikbegeisterte in Enthusiasmus versetzte: Das Asasello-Quartett mit zwei Violinen, Viola und Violoncello zeigte, dass es in der klassisch-romantischen wie auch in der zeitgenössischen Musikliteratur zu Hause ist. Und das mit Werken von Johannes Brahms, Dimitri Schostakowitsch und Robert Schumann.