Am Mittwochabend : Alkoholisierter Fahrer baut Unfall in Gerderhahn

Erkelenz Gegen 21.45 Uhr kam der 57-Jährige aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und prallte in ein geparktes Auto. Die Straße in Gerderhahn musste voll gesperrt werden.

(cpas) Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend in Gerderhahn einen schweren Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 57 Jahre alte Mönchengladbacher gegen 21.45 Uhr mit seinem VW Polo aus Wegberg kommend in Richtung Golkrath unterwegs, als er aus unklarer Ursache mitten in Gerderhahn von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem geparkten VW Golf kollidierte. Anschließend rutschte das geparkte Auto mehrere Meter in eine Einfahrt und gegen eine Mauer, während der Unfallwagen zurück auf die Straße prallte und dort zum Stehen kam. Zeugen, die hinter dem Mann fuhren, beobachteten den Vorfall, weitere Autos waren aber nicht beteiligt.