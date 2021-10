Am letzten Oktoberwochenende : Fotoclub Hückelhoven stellt im Alten Rathaus in Ratheim aus

Das Alte Rathaus in Ratheim ist der Ausstellungsort des Fotoclubs Hückelhoven. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Jeder Hobbyfotograf ist eingeladen, an den Vereinstreffen teilzunehmen und seine Bilder zu präsentieren. Die Ausstellung findet am Wochenende statt.

Das Vereinsleben unzähliger Klubs und Vereine ist durch die Corona-Pandemie in den vergangenen eineinhalb Jahren massiv ausgebremst worden. Auch der Fotoclub Hückelhoven hat in dieser Zeit auf die regelmäßig stattfindenden Treffen oder auf gemeinschaftliche Foto-Exkursionen verzichten müssen.

Nun ist aber so langsam wieder etwas möglich, daher haben sich die elf Mitglieder des Vereins überlegt, sich mit einer Ausstellung zurück zu melden. Diese findet von Freitag, 29. Oktober bis Montag, 1. November im Alten Rathaus in Ratheim unter dem Motto „Wir sind wieder da“ statt. Unter Einhaltung der 3G-Regel beginnt am Freitag um 18.45 Uhr die Vernissage zur Ausstellung, wo die Hobbyfotografen eine Auswahl ihrer Werke zur Schau stellen. Diese müssen nicht zwingend in den vergangenen eineinhalb Jahren während der Corona-Pandemie entstanden sein, auch ältere Bilder aus den einzelnen Archiven der jeweiligen Künstler sind dabei, bekräftigt Günter Passage, einer der Fotografen.

In der Regel seien Fotografen ja Einzelgänger. Jeder für sich auf der Suche nach dem persönlich besten Foto. Manchmal aber schließen sie sich zu einer Gruppe zusammen und begeben sich auf eine gemeinsame Exkursion. Diese Zusammenkünfte wurden während der Pandemie natürlich vermieden, alleine seien die Mitglieder des Fotoclubs allerdings unterwegs gewesen. Das schaffe eine große Bandbreite, da jeder einzelne Teilnehmer sich auf ganz unterschiedliche Sachen fokussiere, sagt Passage. Manche Hobbyfotografen haben sich auf Landschaftsfotografie spezialisiert, andere wollen lieber etwas Lebendiges präsentieren und rücken daher Menschen oder Tiere in den Fokus ihrer Arbeit. So sei es auch möglich, bei der Ausstellung aktuellere Bilder zu zeigen.