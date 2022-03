Am Johannismarkt : Erkelenz hat jetzt ein Citybüro

Die Stadtverwaltung will durch das Citybüro am Johannismarkt direkter mit Anwohnern und Geschäftstreibenden kommunizieren. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz In dem Büro sitzen Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Innenstadt. Die soll in den kommenden drei Jahren schließlich ein ganz neues Gesicht bekommen.

Die Stadt Erkelenz steht vor einem großen Wandel. Unter anderem an Marktplatz, Kölner Straße, Ostpromenade, Franziskanerplatz, Westpromenade, Grünring und Ziegelweiherpark stehen große Umbaumaßnahmen an. Um diese Maßnahmen und deren Auswirkungen besser mit den Bürgern abstimmen zu können, hat die Stadtverwaltung am Johannismarkt nun ein Citybüro eröffnet.

Das Büro liegt in Sichtweite des Rathauses, direkt neben dem Café Jedermann und ist in die Räumlichkeiten eingezogen, in denen zuvor ein Massagestudio untergebracht war. „Es ist ein traumhaft helles Büro geworden, transparent und offen. Und das ist auch notwendig für die Aufgaben, die anstehen“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel zur Eröffnung. Das Citybüro wird fortan dienstags, mittwochs und freitags besetzt sein und etwa für Fragen von Anwohnern, Händlern oder Gastronomen aus der Innenstadt offen sein. Besetzt wird es im Austausch von Karin Jentgens vom Stadtmarketing sowie den beiden Citymanagern Eva Esser und Jan Eichenauer, die vom Dortmunder Planungsbüro Stadt+Handel kommen.

„Wir sind für jeden jederzeit ansprechbar, wir werden aber auch viel in der Innenstadt unterwegs sein, um die Akteure vor Ort kennenzulernen“, erklärte Eichenauer. Wichtige Themen sollen etwa die Pläne zur Umgestaltung oder die genaue Planung der Baustellen und die dadurch ausgelösten Unannehmlichkeiten in den kommenden zwei, drei Jahren werden, aber auch die Begleitung von Veranstaltungen und Festen.

„Wir brennen alle für die Umgestaltung der Innenstadt und haben die völlige Motivation, die Innenstadt auch nach Corona am Leben zu halten“, sagte Stephan Muckel. „Wir wollen die Menschen wieder einladen, in die Stadt zu kommen, einen Kaffee zu trinken, den einen oder anderen Euro im Handel zu lassen und an Veranstaltungen teilzunehmen.“