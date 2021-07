Aktion am Erkelenzer Markt : Pfadfinder sammeln 2350 Euro für Hochwasseropfer

Erkelenz So viel Geld haben die Erkelenzer Pfadfinder noch nie gesammelt – die Spendenbereitschaft nach der Flutkatastrophe bleibt anscheinend enorm hoch.

Kuchen gegen Fluten – so in etwa lautete die Devise der Pfadfinder des DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg). Der Erkelenzer Stamm wollte unbedingt Geld sammeln, um den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz helfen zu können, plante innerhalb von wenigen Tagen die Spendenaktion und erwirkte bei der Stadt Erkelenz eine Ausnahme, um überhaupt Spenden auf dem Wochenmarkt sammeln zu dürfen – die erteilte die Kommune. „Der Markt bietet sich einfach dafür an, vielen Dank noch mal an die Stadt, dass dies möglich war“, sagten die Pfadfinder.