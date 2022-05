Am Donnerstag : Friedrich Merz kommt in Erkelenzer Stadthalle

Friedrich Merz (CDU) bei einer Rede im Bundestag. Foto: dpa/Fabian Sommer

Erkelenz Der Oppositionsführer sorgt derzeit mit seiner geplanten Reise in die Ukraine für Diskussionen. Am Donnerstagnachmittag betreibt er in Erkelenz Wahlkampf.

Zu einem Wahlkampfauftritt kommt Unionsfraktionschef und Bundestags-Oppositionsführer Friedrich Merz am Donnerstag, 5. Mai, nach Erkelenz. Das teilt der Heinsberger Kreisverband der CDU mit. Die Veranstaltung in der Erkelenzer Stadthalle beginnt um 14.30 Uhr.

Friedrich Merz (66), der seit dem vergangenen Jahr nach zwölfjähriger Pause wieder im Bundestag sitzt, hatte am Wochenende mit seiner angeblich für Montag geplanten Zugreise in die ukrainische Hauptstadt Kiew für Aufregung gesorgt. Der CDU-Vorsitzende wolle sich dort mit dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen – noch bevor dies Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getan hat.

Das Bundeskriminalamt soll Merz „ausdrücklich“ vor der Reise gewarnt haben. Mitglieder der Ampelkoalition hatten die Reisepläne bereits scharf kritisiert. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte am Montag „dringend“ davor gewarnt, den Ukraine-Krieg „parteipolitisch zu instrumentalisieren“. CDU-Präsidiumsmitglied Julia Klöckner hatte die Ukraine-Reise von Merz hingegen als „richtig und ein klares Solidaritätszeichen“ bewertet.

In Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag, 15. Mai, der neue Landtag gewählt. Für die CDU treten im Kreis Heinsberg Thomas Schnelle (Nordkreis) und Bernd Krückel (Südkreis) an. Die beiden aktuellen Landtagsmitglieder gehen als Favoriten in die Wahl.

(RP)