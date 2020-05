Neue Veranstaltungen in Erkelenz : Eventreihe „Sommertaverne“ vielleicht erst im Jahr 2021

Erkelenz Eine neue Veranstaltungsreihe sollte in diesem Sommer erstmalig in Erkelenz stattfinden: die Sommertaverne. Darin verbinden sich gastronomische Angebote, Kleinkunst-Auftritte und Livemusik. Daraus wird nun offenbar nichts.

Wenn nicht coronabedingt in diesem Sommer, so soll es spätestens im nächsten Jahr eine „Sommertaverne“ in den Arkaden des Alten Rathauses in Erkelenz geben. Die Sommertaverne ist der Dreh- und Angelpunkt einer Reihe namens „Erkelenz-Live – Sommer in der Stadt“, mit der am Markt ansässige Gastronomen das innerstädtische Leben und ein weiteres gastronomisches Angebot erweitern wollen. In den Arkaden und auf dem Platz davor soll den Überlegungen zufolge die Sommertaverne mit begleitenden Kleinkunst-Auftritten und Livemusik stattfinden. Geplant war die neue Veranstaltungsreihe für die Zeit der Sommerferien vom Freitag, 26. Juni, bis zum Sonntag, 16. August. Ob sie tatsächlich schon in diesem Jahr durchgeführt werden kann, ist wegen der Corona-Krise zweifelhaft. Das sieht auch Nicole Stoffels so, die im Rathaus das Stadtmarketing verantwortet und die bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe dafür warb, die Sommertaverne in den Katalog der klassifizierten Stadtmarketing-Veranstaltungen aufzunehmen. Zunächst sollte die Aufnahme probeweise für ein Jahr erfolgen, dementsprechend würden für einen Sommer die Arkaden den Veranstaltern zur Verfügung gestellt werden. Der Ausschuss stimmte dem entsprechenden Beschluss der Verwaltung zu, der Kosten von 28.000 Euro für die Stadt aus Mitteln des Stadtmarketings verursachen könnte. Wenn nicht schon in 2020, dann soll es in den Sommerferien 2021 die erste Sommertaverne auf dem Markt geben, nach dem Motto: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.