Musical für Familien Dschungelbuch kommt nach Erkelenz

(RP) Am Freitag, 5. April, verwandelt sich die Stadthalle in Erkelenz um 16 Uhr in eine farbenfrohe Dschungelwelt. Das Theater Liberi aus Bochum inszeniert den Bestseller „Das Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling als modernes Musical für die ganze Familie. Unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein spannendes Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Bereits 2021 war das Theater mit dem Musical in Erkelenz zu Gast.