Besatzung im 18. Jahrhundert Als Erkelenz zu Frankreich gehörte

Ab 1792 waren die französischen Revolutionäre bestrebt, ihre Ideen auch in die Nachbarstaaten von Frankreich zu tragen. Am 20. April 1792 erklärte Frankreich Österreich den Krieg. Die Revolutionsheere rückten in die österreichischen Niederlande vor. Völlig überraschend verlor das Koalitationsheer (unter anderem Österreich und Preußen) die Schlacht von Valmy (heute im Département Marne). Kurze Zeit danach konnten die Franzosen Aachen besetzen. 1792/1793 (unter anderem bei der ersten Schlacht bei Aldenhoven) schien der Vormarsch der Franzosen gestoppt und sie wurden zurückgedrängt, aber im Juni 1794 stießen die Franzosen erneut bis ins linksrheinische Gebiet vor. Nach dem Sieg der Franzosen in der zweiten Schlacht bei Aldenhoven am 2. Oktober 1794 besetzten diese dann das Rheinland.