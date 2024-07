Rückblick Als Erkelenz Baumschulzentrum wurde

Der Baumschulbetrieb wurde unter anderem von Wilfried Schley fortgeführt und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingestellt, die Gärtnerei aber noch bis etwa zum Jahr 2000 betrieben. Das Haus und das Gelände wurden in den Jahren 2022/2023 mit einem großen Wohnbaukomplex bebaut. Wesentlich für die Entwicklung zum Baumschulzentrum war auch, dass Platz und Schley zahlreiche Schüler ausbildeten, die später, zum Teil nach Aufenthalten in auswärtigen Betrieben, in Erkelenz ebenfalls Baumschulen und Gärtnereien gründeten. So gründete Hermann Morjan 1893 eine Baumschule in Grambusch, Peter Goertz 1900 in Lövenich, Conrad Porten 1921 in Erkelenz, Paul Gerards 1925 in Oestrich, ab 1929 dann in Mennekrath und Josef Hallen 1932 in Golkrath. Einige dieser Betriebe bestehen heute noch und halten die Erkelenzer Baumschultradition aufrecht.