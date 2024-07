Von Plüsch bis Leim Als die Industrialisierung nach Erkelenz kam

Mechanische Fabrik Arnold Koepe Arnold Koepe (geboren am 4. Juni 1874) studierte in Aachen Bergbau, von wo ihn Anton Raky 1899 in sein Erkelenzer Werk holte. Arnold Koepe wurde der technische Direktor der Internationalen Bohrgesellschaft. 1910 schied er aus der IBG aus und richtete in dem von ihm übernommenen Betrieb der früheren Müller‘schen Plüschweberei (heute Ecke Kölner Straße/Heinrich-Jansen-Weg) eine mechanische Werkstatt zur Herstellung von Förderwagen für den Bergbau ein. Im Kriege 1914/18 wurden dort Granaten gedreht und bis zu 150 Arbeiter beschäftigt. Betriebsführer wurde 1916 Ferdinand Clasen, dem Koepe nach dem Krieg den Betrieb überließ. 1920 wurde daraus die Erkelenzer Maschinenfabrik an der Bernhard-Hahn-Straße. .