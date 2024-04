Halcour, Hegenscheidt und Bohr Als die Fabriken nach Erkelenz kamen

Die Firma florierte bis weit in den ersten Weltkrieg, auch mit Heeresaufträgen. Ende 1917 musste die Produktion wegen Rohstoffmangel eingestellt werden, 1919 wurde sie wieder aufgenommen. Halcour produzierte überwiegend für jüdische Kunden. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 endete diese Absatzquelle schlagartig. Eine Produktion für die Nationalsozialisten lehnte Halcour ab, sodass die Firma 1934 in Konkurs ging. Im Jahre 1934 wurde die Kraftverkehr GmbH gegründet, die in den ehemaligen Produktionshallen ihren Betrieb einrichtete. Ein anderer Teil des Geländes wurde für einen Landhandel genutzt. Die Kraftverkehr blieb hier bis zum Neubau des Betriebsgeländes in den 1960er Jahren an der Graf-Reinald-Straße.