Staubsauger und Föhn in einem Als der Haushaltsroboter nach Erkelenz kam

In den 1950er Jahren, die schlechte Zeit und die Währungsreform waren vorbei, ging es wieder aufwärts, man konnte sich wieder etwas leisten, die Wirtschaftswunderzeit war da. Wir wohnten im Haus der Großeltern in Erkelenz im Schatten des 84 Meter hohen Kirchturms von St. Lambertus. Das schon in die Jahre gekommene Haus hatte mit einigen Schäden den Krieg überstanden. In den Nachkriegsjahren war Wohnraum knapp und mit wenig Komfort ausgestattet. Neben der Küche gab es ein Schlafzimmer und einen relativ großen Wohnraum, mit Möbeln aus der Jugendstilzeit. Um das Wohlgefühl zu erhöhen, gab es neben Gardinen auch Teppiche, die auch noch als Wärmeisolation zum kalten Keller ausgelegt waren. Toiletten waren auf dem Hof. Gebadet wurde in einer Zink-Badewanne in einem Nebengebäude, der Waschküche. Man lebt in bescheidenen Verhältnissen.