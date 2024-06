Wilhelm Borgs erinnert sich Als das Public Viewing nach Erkelenz kam

Um das neue Medium besser bekannt zu machen, hatten findige Händler zu den Weltmeisterschaftsspielen 1954 Fernsehapparate in ihre Schaufenster gestellt und angeschaltet. Fußballbegeisterte kamen, manche mit Stühlen und Leitern, um die Übertragung auch aus der zweiten, und dritten Reihe sehen zu können. Als Kind habe ich das so in Erkelenz erlebt und dieses Erlebnis mangels eines Fotoapparates aufgezeichnet. Resümee: Auch damals gab es schon Public Viewing, wenn auch in deutlich kleinerer Form. In Scharen standen die Menschen damals an den Schaufenstern, um die Spiele zu beobachten.