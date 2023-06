Mythos Schwanenberg Als ein Dorf vom Glauben abfiel

Am heutigen Donnerstag wird Fronleichnam gefeiert – ein urkatholischer Feiertag. Ausgerechnet an diesem Tag soll es sich vor 466 Jahren in Schwanenberg zugetragen haben, dass ein komplettes Dorf reformiert wurde. Schwanenberg gilt als eine der ältesten evangelischen Gemeinden in der Region. Doch wie es dazu kam, darüber ranken sich bis heute viele Mythen. Die wohl interessanteste und lange geläufigste, wenn auch nachweislich falsche, Geschichte geht so: