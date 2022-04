Braunkohleabbau in Erkelenz : Aktivisten: Leer stehende Dörfer für Flüchtlinge

Aktivisten besetzen ein Hausdach in Lützerath. Gruppen fordern jetzt, leer stehende Häuser für Flüchtlinge zu nutzen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Klimagruppen und lokale Initiativen fordern in einem Offenen Brief an Landesregierung, Städte und RWE, Geflüchtete in den Dörfern am Tagebau Garzweiler II unterzubringen. Gleichgesinnte können die Forderung per Online-Petition unterstützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den für den Braunkohleabbau geräumten Erkelenzer Dörfern stünden hunderte Wohnungen und Häusern in gutem Zustand frei, die Schutzsuchenden zeitnah zur Verfügung gestellt werden könnten, heißt es in dem Brief. In Einzelfällen habe dies schon gut funktioniert.

„In Anbetracht der humanitären Katastrophen des Krieges in der Ukraine und in Syrien, der Situation in Afghanistan, der ungerechten globalen Verteilung des Wohlstands und der Effekte der Klimakatastrophe (um nur einige Flucht- und Migrationsgründe zu nennen) besteht hoher Handlungsbedarf“, begründen die Initiativen ihre Bitte. Zu den Unterzeichnern des Offenen Briefes gehören das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“, die Initiative „Lützerath Lebt“, Fridays for Future Deutschland, die Initiative „RWE Tribunal“ und die Klima-Aktivistin Carola Rackete.

Wer sich der Bitte um die Unterbringung von Geflüchteten anschließen möchte, kann dies mit einer gleichlautenden Online-Petition tun: https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-fluechtlinge-und-asylsuchende-bewohnbar-machen-hunderte-wohnungen-in-den-garzweiler-doerfern

(arue)