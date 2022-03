Aktivisten nach Lützerath-Urteil : „Müssen jetzt Druck auf Politik machen“

Landwirt Eckardt Heukamp an der Tagebaukante in Lützerath. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Erkelenz Landwirt Eckardt Heukamp und die Klimainitiativen wollen sich nach dem OVG-Urteil nicht geschlagen geben. Sie wollen jetzt eine Reaktion der Politik erzwingen.

Für Eckardt Heukamp, Landwirt aus Lützerath, kann die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster zugunsten von RWE das Ende seines Kampfes um den Erhalt seines Bauernhofs und einiger Häuser im ehemaligen Dorf Lützerath sein. Sie muss es aber nicht sein. Ob er den Rechtsstreit mit RWE fortsetzt, will der betroffene Landwirt mit seiner Anwältin noch beraten.

Nach dem Urteil sieht er zunächst die Politik in der Pflicht zu handeln: „Das Gericht hat der Politik den Ball zurückgeworfen, nachdem die Politik die Entscheidung über Lützerath zunächst auf die Justiz abgewälzt hat“, sagt Heukamp. Nicht weniger als die Glaubwürdigkeit der Politik in Bund und Land stehe jetzt auf dem Spiel. „Wenn Lützerath fällt, fällt nicht nur die 1,5-Grad-Grenze, sondern auch die umweltpolitische Glaubwürdigkeit der Regierung.“

Heukamp steht mit seiner Position nicht allein bei einer Pressekonferenz nahe der Abbaukante des Tagebaus, einen Tag nach dem OVG-Spruch vom Montag. „Bergrecht bricht immer noch Grundrecht“, so die Folgerung von BUND-Sprecher Dirk Jansen, der sich schmerzlich erinnert: Der BUND war mittels einer vorzeitigen Besitzeinweisung 2008 von einem Grundstück im Bereich von Garzweiler II vertrieben worden und erhielt 2013 vom Bundesverfassungsgericht die Bestätigung, dass eine Enteignung rechtswidrig sei.

Die Forderung der Gruppen in Lützerath: Die Landesregierung solle noch vor der Landtagswahl in einem Moratorium einen Stopp verkünden, bis eine Hauptverhandlung über die Besitzeinweisung von Heukamps Grundstücken stattgefunden habe. Eine weitere Forderung richtet sich an den Bund: Er solle endlich das anachronistische Bergrecht novellieren. Auch müsse das Kohleausstiegsgesetz noch einmal auf den Prüfstand, darin die vom ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet diktierte „Lex Garzweiler“ gestrichen und das Ausstiegsdatum 2030 klar betont werden. Das Land müsse neben dem Moratorium eine neue, fünfte Leitentscheidung treffen, die den Erhalt der Dörfer im Erkelenzer Osten festschreibt.

Mit dem OVG-Beschluss sei das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze und das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einzuhalten. Die Kohle müsse unter Lützerath bleiben. Dafür werde man kämpfen und demonstrieren, sagen weitere Sprecher. So soll es am 23. April eine große Demonstration in Lützerath geben, um den Entscheidungsträgern bei RWE und in Politik deutlich zu machen, dass hier das Ende des Tagebaus sein muss. Linda Birkenfeld von „Lützerath lebt“ meint: „Wer 100 Milliarden für die Bundeswehr hat, kann auch für billigen Ökostrom sorgen." Man könne und wolle nicht zulassen, dass ein Gericht die Zerstörung eines Dorfs zugunsten des dreckigsten Energieträgers der Welt zulassen, fügte Jona Heidner von „Ende Gelände“ hinzu:

„Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster macht deutlich: Der Gesetzgeber trägt bei der Schaffung von Klimagerechtigkeit die Hauptverantwortung. Es ist ein Wahnsinn, dass die Politik auf Bundes- und Landesebene erlaubt, dass inmitten der Klimakatastrophe weitere Dörfer für den Kohleabbau zerstört werden“, beklagt Pauline Brünger von Fridays For Future.