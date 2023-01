Geplante Räumung in Lützerath Aktivisten glauben weiterhin an Abriss-Stopp

Die Klimaschützer, die die Räumung Lützeraths verhindern wollen, haben den Glauben an eine Rettung des besetzten Erkelenzer Dorfs immer noch nicht verloren. „Ich denke, in Lützerath verdichtet sich der Protest gegen eine mutlose und viel zu unambitionierte Klimapolitik wie nirgendwo sonst“, sagte Christoph Bautz von der Kampagnenorganisation Campact am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Verschiedene Organisationen haben zu einer Großdemonstration am Samstag, 14. Januar, in Lützerath aufgerufen. Sie wollen die Räumung des Ortes, die vermutlich am Mittwoch, 11. Januar, beginnen wird, in letzter Sekunde verhindern. Die Aktivisten rechnen mit „vielen Tausend Teilnehmern“.