Aktivisten am Tagebau Garzweiler : „Es gibt noch eine Chance für Lützerath“

Foto: Laaser, Jürgen (jl) 28 Bilder Lützerath wird zum Zentrum des Klimaprotests

Interview Erkelenz Am Montag hat mit Eckardt Heukamp auch der letzte Lützerather Landwirt aufgegeben und seine Grundstücke an RWE verkauft. Was bedeutet das für die rund 100 Aktivisten? Wir haben mit Initiativensprecher Florian Özcan gesprochen.