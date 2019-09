Aktionen in Erkelenz zum globalen Klimastreik : Schneller Kohleausstieg gefordert

„Radeln für das Klima“, so lautete das Motto, mit dem sich Friday for Future in Erkelenz am Freitag (20. September) an den weltweiten Aktionen zum Klimaschutz beteiligte. Vom Treffpunkt am Rathaus machten sich rund 100 Teilnehmer auf eine Sternfahrt zum Aussichtspunkt Nord des Tagebaus Garzweiler II zwischen Keyenberg und Hochneukirch. Foto: Renate Resch