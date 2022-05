Aktion zum Idahobit in Erkelenz und Wassenberg : Für Vielfalt, gegen Ausgrenzung

Erkelenz/Wassenberg Am heutigen Dienstag ist der Idahobit – der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Den feiert auch der Heinsberger Verein „Vielfalt mit Herz“, der sich im vergangenen Jahr gegründet hat.

Am Sonntagabend haben einige Mitglieder in Wassenberg dazu Banner aufgehangen (rp-foto: ruk). Mit einem Informationsstand in Erkelenz am Alten Rathaus wollen sie am Dienstag über den Verein und über den Kampf gegen Diskriminierung berichten.