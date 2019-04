Ausweitung des Projekts in Richtung Erkelenz und Wegberg : Volksbank hilft – Aktion geht weiter

Erkelenz Was in Mönchengladbach schon gut läuft, soll nun auf Erkelenz und Wegberg ausgeweitet werden. Die Rede ist von der Aktion „Wir helfen“ der Gladbacher Volksbank.

Was in und um Mönchengladbach seit sieben Jahren also schon bestens funktioniert, soll nun auch auf Erkelenz und Wegberg ausgeweitet werden. Andreas Ewerhardy brachte die Inhalte des Projekts auf den Punkt: „Der soziale Gedanke steht bei unseren Einsätzen immer im Vordergrund. Da, wo Menschen benachteiligt sind, machen wir etwas. Meist sind wir für die Arbeiten dann samstags unterwegs.“ Brigitte Bloschak vom Diakonischen Werk in Mönchengladbach berichtete von den Erfahrungen, die sie mit den Mitarbeitern der Volksbank gemacht hat: „Bei uns wurden beispielsweise Malerarbeiten erledigt. Das Ergebnis ist hervorragend. Die Unterstützung der Mitarbeiter der Volksbank empfinden wir als Wertschätzung unserer Arbeit.“