Polizei fahndet in Fernsehsendung : Aktenzeichen XY bringt 65 Hinweise auf Bankräuber

Die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ wurde am vergangenen Mittwoch ausgestrahlt. Foto: Sina Schuldt/dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Erkelenz Zu der Serie gehört auch der Überfall auf eine Filiale der Kreissparkasse Heinsberg an der Lauerstraße in Erkelenz-Gerderath am 18. April 2006.

(dpa) Aufgrund der TV-Fahndung nach einem Serien-Bankräuber, der in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sein Unwesen treibt, sind bislang 65 Hinweise auf den Gesuchten eingegangen. Diesen werde nun nachgegangen, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Düsseldorf am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Der Fall war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ gezeigt worden.

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt NRW im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen. Der Unbekannte soll für 14 Banküberfälle verantwortlich sein. Die Serie begann nach Angaben der Ermittler bereits 1998 in Remscheid. Seitdem werden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Banküberfälle begangen, die dem bewaffneten und maskierten Täter zugerechnet werden. Außer in Remscheid soll der Gangster auch in Erkelenz, Niederkrüchten, Nephten, Lippstadt, Viersen, Bad Münster am Stein, Kirchen im Westerwald, Ascheberg, Hinsbeck, Düren und Duisburg zugeschlagen haben. Den bislang letzten Überfall der Serie soll er am 16. Januar 2020 in Rees am Niederrhein begangen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter die einzelnen Filialen tagelang bis ins kleinste Detail ausgekundschaftet hat, möglicherweise sogar über Wochen. Er soll 50 bis 65 Jahre alt und Rheinländer sein. Er besitze gute Kenntnisse im Bereich der Elektro- und Schlüsseltechnik, der Tür- und Fenstermechanik.

