Agrar-Campus in Erkelenz Strukturwandel braucht einen „Wumms“

„Ich freue mich, dass wir mit Ulrich Schirowski und Janik Brünker ein kompetentes ,Geschäftsführerteam auf Zeit‘ gefunden haben, das sich in den nächsten Monaten mit Nachdruck dafür starkmachen wird, dieses so wichtige Projekt des Strukturwandels in Erkelenz und für das gesamte Rheinische Revier entscheidend nach vorne zu bringen,“ sagt der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel, zugleich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Campus Transfer Management GmbH. Schirowski sei bereits maßgeblich in das Projekt involviert gewesen, als vor knapp drei Jahren die ersten Projektskizzen gereift seien. Mit Brünker stünde zudem ein Experte für landwirtschaftliche Fachthemen bereit, „der zugleich neue Impulse in die Arbeit einbringen kann“, so Muckel.