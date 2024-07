Ärger um Bewerbungsprozess Personalprobleme im Erka-Bad hausgemacht?

Zum Wochenende hin schießen die Temperaturen noch einmal in die Höhe, es scheint, als würde der Sommer nun endlich Einzug erhalten. Bei Werten jenseits der 30 Grad sind viele Menschen verständlicherweise auf der Suche nach einer Abkühlung. Im Erka-Bad in Erkelenz haben sie die in den vergangenen Wochen aber nicht immer finden können. Krankheits- und urlaubsbedingte Personalausfälle sorgten dafür, dass die Öffnungszeiten im Erkelenzer Schwimmbad eingeschränkt werden mussten – sehr zum Missfallen der Schwimmfans.