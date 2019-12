Adventskonzert in Schwanenberg : Vier Generationen im großen Chor vereint

Der Kirchenchor unter der Leitung von Luis Castellanos mit dem Kinderchor unter der Leitung von Ellen Nierhaus, der Jugendchor unter der Leitung von Timo Merki sowie ein interner Männerchor, ebenfalls unter der Leitung von Luis Castellanos, beim Schwanenberger Adventskonzert. Foto: Ruth Klapproth

Schwanenberg Wie sich ein Kinder-, ein Jugend-, ein Kirchen- und ein Männerchor einzeln und zusammen anhören, zeigte das Adventskonzert in Schwanenberg.

Die Anzahl der Sängerinnen und Sänger beim 16. Adventskonzert in der evangelischen Kirche war mit knapp 110 beachtlich. Sowohl der Kinderchor mit rund 40 Mitgliedern unter Leitung von Ellen Nierhaus trat vor die Zuhörer im voll besetzten Kirchenraum als auch der Jugendchor unter Leitung von Timo Merki sowie der Kirchenchor unter dem Dirigat von Luis Castellanos. Dazu trug ein chorinterner Männerchor zwei Lieder bei. Martin Fauck begleitete die meiste Zeit am Klavier, Ellen Nierhaus lieferte das Gitarrenspiel.

Trat der große Gemeinschaftschor der Kinder, Jugend und des Kirchenchors auf, waren vier Generationen im Gesang vereint. Eine Besonderheit, die es in keiner anderen Gemeinde gibt, wie Ellen Nierhaus vermutete. In dieser großen Formation trugen alle den Kanon „Weihnachtsglocken“ vor, bei dem die unterschiedlich hohen Stimmen sehr gut zur Geltung kamen. Ebenso ließen sie das Lied „Du bist das Licht“, das sie extra für diesen Abend einstudiert hatten, in großer klanglicher Stärke hören. Auch wagten sich alle an „X-mas Quodlibet“, ohne diese Zusammenstellung von mehreren weihnachtlichen Melodien vorher zusammen geübt zu haben – dieser souveräne Vortrag begeisterte das Publikum.

Darüber hinaus setzte jede Gesangsformation mit separaten Auftritten eigene Schwerpunkte. So erinnerten die Jüngsten unter anderem mit „Weihnachten weltweit“ an die wichtige Bedeutung der Solidarität unter den Menschen weltweit. Und einer afrikanischen Tradition entsprechend agierten vier von ihnen im Stück „Nja jo jo“ als Vorsänger – die Kinder sangen abwechselnd in einer afrikanischen und in deutscher Sprache.

Dazu trugen die Jugendlichen vor allem Weihnachtslieder in englischer Sprache bei und verbreiteten so gekonnt Vorfreude auf das Fest. Der Kirchenchor wählte Beiträge in lateinischer Sprache und präsentierte auf spanisch das Schlaflied für das Jesuskind, „A la nanita nana“. Und kritisch nahmen die Sängerinnen und Sänger Weihnachten mit dem Stück „Ein neues Weihnachtslied“ von Oliver Gies in den Blick, wie Pfarrer Robin Banerjee erläuterte.