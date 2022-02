Vertrag soll verlängert werden : Adventsdorf bleibt bis 2024 in Erkelenz

Impression aus dem Adventsdorf aus dem vergangenen Jahr. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Stadt will den Vertrag mit dem Ausrichter CTC um mehrere Jahre verlängern. Wegen des Umbaus des Marktplatzes muss der Weihnachtsmarkt allerdings nächstes Jahr umziehen.

Im vergangenen Jahr war das Erkelenzer Adventsdorf nicht gerade ein Publikumsmagnet. Das lag freilich nicht an der Atmosphäre des Weihnachtsmarktes oder an den Preisen, sondern einmal mehr an der Corona-Pandemie. Ein strenges Hygienekonzept und die in die Höhe schnellenden Corona-Zahlen verdarben vielen Erkelenzern die Laune.

Grundsätzlich zählt der kleine, feine Markt aber zu den schöneren und beliebteren in der Region. Insbesondere dass es am Alten Rathaus eher eng zugeht, empfinden viele – wenn nicht gerade Pandemie ist – als gemütlich und einladend. Nun wird die Stadt Erkelenz den Vertrag mit der CTC Tradition und Marketing GmbH bis 2024 verlängern. Dafür, eine entsprechende Vertragsoption zu ziehen, hat sich der Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag einstimmig ausgesprochen.

Das Adventsdorf wird seit 2019 von dem Erkelenzer Unternehmen veranstaltet. 2020 war der Markt coronabedingt ganz ausgefallen. Und auch in den kommenden Jahren wird er teilweise nicht in gewohnter Form stattfinden. Grund dafür ist aber nicht Corona, sondern der anstehende Umbau des Marktplatzes. Das Adventsdorf soll deswegen 2023 an der Burg aufgebaut werden. Damit sei der Betreiber CTC einverstanden.

Während der Bauarbeiten sei eine Neuausschreibung wenig erfolgsversprechend, auch deshalb möchte die Verwaltung den Vertrag bis 2024 laufen lassen. Ab 2025 sei dann aber ein Ausrichterwechsel und möglicherweise auch ein völlig neues Konzept für den Weihnachtsmarkt möglich, sagte Bürgermeister Stephan Muckel.

(cpas)