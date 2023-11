Vorweihnachtszeit in Erkelenz Adventsbasar der Pfarrei bietet Kreatives und Kulinarisches

Ein Zuschauermagnet ist sicherlich die Fundgrube in der Villa Kunterbunt, die über den Innenhof erreichbar ist. Hier werden Bücher und andere preiswerte Sachen angeboten: Bastelartikel, Handarbeiten und selbst gemachte Leckereien. An beiden Tagen werden für Kinder und jung gebliebene Erwachsene Spiele, Bastelaktivitäten und die „Erkamühle“ angeboten. Für Unterhaltung ist außerdem gesorgt: Am Samstag um 14.30 Uhr werden die Kindergartenkinder vom katholischen Kindergarten Brückstraße ihr Publikum mit einer Aufführung begeistern. Einige Schüler der Kreismusikschule Heinsberg werden am Sonntag ab 14.30 Uhr für adventliche Stimmung sorgen. Außerdem bieten die Erkelenzer Schützen die Gelegenheit, ihren neuen modernen Schießstand im Keller zu besichtigen und sich beim 7. Nikolaus-Schießen an Luft- oder Lichtgewehr zu versuchen.