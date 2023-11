Erkelenzer Bauunternehmer Sommer feiert 40 Jahre Ein Pionier der Passivhäuser

INFO

Bücher Sein Wissen und seine Erfahrung hat Adolf Sommer in drei Büchern niedergeschrieben. Wirtschaftliches Bauen und Passivhäuser sind ebenso Themen wie das momentan drängende Problem von Auftrag und Akquise. Derzeit stehe es nicht zum Besten in der Baubranche, so Sommer. Da seien bei den Akteuren Ideen gefragt, um auch die eigene Zukunft zu gestalten. Mit seinem motivierten Team sehe sich Sommer für die nächsten Jahr gewappnet und für das goldene Jubiläum in zehn Jahren.

Beispiel Gemeinsam mit der Stadt Erkelenz und dessen Klimaschutzmanager Oliver Franz hatte Sommer zuletzt anhand des ehemaligen Ärztehauses am Amtsgericht an der Kölner Straße gezeigt, wie eine energetische Sanierung funktioniert. Die Veranstaltung war so gefragt, dass spontan ein zweiter Termin eingerichtet wurde.