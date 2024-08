Radfahrer stellen Bürgerantrag ADFC wünscht sich Schulstraßen in Erkelenz

Die Situation ist bekannt: Eltern, die ihre Kinder sicher zur Schule bringen wollen, nutzen das Auto. Damit erhöhen sie die Verkehrsdichte im Schulumfeld, was den Schulweg für andere Kinder wiederum unsicherer macht. Kinder erleben täglich, dass sie auf ihren Schulwegen durchfahrende und parkende Autos eingeschränkt und gefährdet werden. Viele Eltern bringen ihre Kinder deshalb mit dem Auto bis vor die Schule beziehungsweise holen sie dort ab. „Besonders an verregneten Tagen sind hierbei chaotische Zustände zu beobachten. Dadurch werden andere Kinder gefährdet, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Tretroller zur Schule kommen“, sagt Mark Meenenga, erster Vorsitzender des ADFC Heinsberg. Deshalb stellt der Fahrrad-Club – obwohl ein ganz ähnlicher Antrag der Grünen im Erkelenzer Stadtrat aus dem Winter Kostenpflichtiger Inhalt abgelehnt worden war – nun einen Bürgerantrag auf Schulstraßen in Erkelenz. Denn gerade Grundschulkinder seien besonders gefährdet, da sie Gefahren schlechter einschätzen können und aus dem Sichtfeld vieler Autofahrer verschwinden.