Umfrage unter Fahrradfahrern : ADFC: „Fahrradfahrer fühlen sich nicht wohler“

Erkelenz/Wegberg Erkelenz schwächelt beim Fahrradklima-Test des ADFC, und Wegberg ist in der Region das Schlusslicht.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Beim neuen Fahrradklima-Test des ADFC landet Erkelenz auf Platz 79 und Wegberg auf Platz 291 von 311 der fahrradfreundlichsten Städte in der Größe von 20.000 bis 50.000 Einwohner. Während Erkelenz sich gegenüber der letzten Befragung vor zwei Jahren leicht auf die Note 3,7 verschlechterte, teilte die ADFC für Wegberg eine „starke Verschlechterung“ auf die Note 4,4 mit. Es hatten 98 Erkelenzer und 63 Wegberger an der bundesweiten Befragung teilgenommen. Andere Städte aus dem Kreis Heinsberg gelangten nicht in die Wertung. „Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Städte – deshalb macht es uns Sorgen, dass sich die Bürger im Kreis Heinsberg auf dem Rad nicht wohler fühlen“, erklärt Conny Boxberg, die Vorsitzende des ADFC im Kreis Heinsberg. Schon mit kleineren Maßnahmen ließe sich die Situation deutlich verbessern. „Wenn Städte im Kreis Heinsberg wollen, dass mehr Menschen auf das Rad steigen und das Heinsberger Land auch für Radtouristen erfrischend entspannt wirkt, muss das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel gesehen werden.“