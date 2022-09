ADAC-Fahrradklima-Test : Wie fahrradfreundlich ist der Kreis Heinsberg?

Eine Ampel für Fahrradfahrer leuchtet grün. Foto: dpa/Marius Becker

Kreis Heinsberg Seit dem 1. September können die Bürger des Kreises Heinsberg wieder am ADFC-Fahrradklima-Test teilnehmen. Die Teilnahme ist bis Ende November möglich.

Am ersten September war Startschuss für die Befragung für den neuen ADFC-Fahrradklima-Test. Bis Ende November können sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und ihrer Stadt oder Kommune Schullnoten verteilen. Dabei gehe es auch um die Frage, wie gut Schulen, Geschäfte und Arbeitsstätten mit dem Fahrrad erreichbar sind. Die Kernfrage lautet: „Ist Radfahren in deiner Stadt Spaß oder Stress?“ Über den alle zwei Jahre stattfindenden Test erfahren Politik und Verwaltung aus erster Hand, was schon gut ist und wo noch nachgebessert werden muss. Der Fahrrad-Club ADFC führt die Befragung mit dem Bundesverkehrsministerium durch.

Beim letzten Mal (2020) beteiligten sich bundesweit rund 230.000 Menschen, allein 60.000 aus NRW. Diesen Teilnahmerrekord will der ADFC NRW in diesem Jahr toppen. Denn je mehr Leute und Städte mitmachen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse und umso effektiver kann Radfahren verbessert werden, sagt Annette Quaedvlieg, stellvertretende Landesvorsitzende des ADFC-NRW: „Wenn Radfahren als gefährlich wahrgenommen wird, hält das die Leute vom Umstieg aufs Fahrrad ab. Der Fahrradklima-Test ist daher ein wichtiger Schritt, um Sicherheitslücken zu entlarven, Radfahren attraktiver und unsere Städte lebenswerter zu machen.“

Mit zwei überdurchschnittlichen und einer schlechteren Note haben die Städte Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg beim vergangenen bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Test im Jahr 2020 abgeschnitten. Den größten Sprung nach oben macht die Stadt Wegberg, die damals für ihre Bemühungen für den Radverkehr belohnt wurde. Insgesamt 1024 Städte und Gemeinden in Deutschland wurden bewertet (2018: 683). Erkelenz landet damals mit einer Gesamtnote von 3,6 auf Platz 74 von 415 gewerteten Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern und damit noch vor Wegberg. 188 Erkelenzer haben an der Umfrage teilgenommen. Unzufrieden sind Radfahrer in Erkelenz vor allem mit der Fahrradmitnahme im Öffentlichen Personennahverkehr, der Breite der Fahrradwege und dem Angebot an öffentlichen Fahrrädern.

Mit der Gesamtnote 4,3 kam Hückelhoven beim Fahrradklima-Test 2020 auf Platz 360 von 415. 92 Hückelhovener nahmen an der Befragung teil: Unzufriedenheit herrscht in Hückelhoven besonders in Bezug auf die Oberfläche der (Rad)Wege, die Werbung fürs Fahrrad und das fehlende Angebot öffentlicher Fahrräder. Die Stadt Wegberg landete 2020 des ADFC auf Platz 150 mit einer Bewertung von 3,8 bei 415 untersuchten Städten und Gemeinden in der Größenordnung von 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Die Mühlenstadt verbesserte sich damit im Vergleich zur letzten Untersuchung in 2018 um 141 Plätze. Weil in Wassenberg weniger als 50 Teilnehmer den Online-Fragebogen ausfüllten, kam die Stadt nicht in die Wertung.