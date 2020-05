Statistik zum Coronavirus : Abstrichstation in Erkelenz geschlossen

Ab Dienstag, 2. Juni, steht den Bürgern für Testungen auf Coronavirusinfektionen nur noch die Abstrichstation in Gangelt zur Verfügung. Foto: Kreis Heinsberg

Erkelenz Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat am Freitag (29. Mai) die Abstrichstation in Erkelenz geschlossen. Damit steht den Bürgern im Kreis Heinsberg ab Dienstag, 2. Juni, nur noch die Abstrichstation in Gangelt für Testungen auf Coronavirusinfektionen zur Verfügung.

Termine können ausschließlich über die Hausärzte vereinbart werden.

Das von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein in enger Abstimmung mit dem Hermann-Josef Krankenhaus und dem Kreis Heinsberg eingerichtete Diagnosezentrum (DTZ) für Corona-Tests am Willy-Stein-Stadion war am 4. März eröffnet worden. Dort sind nach Angaben der KV rund 5500 Patienten untersucht worden. „Aufgrund der erfreulichen Entwicklung beziehungsweise dem Rückgang bei den Infektionszahlen wird die Einrichtung, die wir damals in kürzester Zeit etabliert haben, aktuell nicht mehr benötigt“, sagt Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.

Im Sinne eines effizienten Umgangs mit den vorhandenen Ressourcen, auch des Hermann-Josef-Krankenhauses und seines Personals, könne man die Kapazitäten aktuell zurückfahren. „Wir sind allerdings wach-sam und jederzeit in der Lage, die notwendigen Strukturen in Kooperation mit der Klinik vor Ort wieder aufzubauen, falls das nötig werden sollte. Da heute niemand sagen kann, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, stellen wir die Einrichtung sozusagen auf ,Stand-by‘“, erklärte Bergmann.

„Wir danken der KV Nordrhein für die sehr gute Zusammenarbeit und behalten die IT-Struktur bei, damit wir das DTZ bei Bedarf jederzeit wieder betreiben können“, sagt Dr. med. Friedrich Hölzl, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Hermann-Josef-Krankenhaus.