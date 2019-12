Abschlusskonzert in Erkelenz : Klangvolle Einstimmung auf die nahen Festtage

Erkelenz Das Sinfonieorchester der Kreismusikschule und das Collegium Musicum gaben ein gemeinsames Konzert mit fast 100 Mitwirkenden.

Unter dem bewährten Motto „Mit Winterwonderland in die Weihnachtsferien“ präsentierten die insgesamt fast 100 Musiker ein ansprechendes Programm in den Räumen der Berufsschule am Erkelenzer Schulring. Bei freiem Eintritt waren rund 120 Zuhörer der Einladung zum gemeinsamen Konzerterlebnis gefolgt. Unter der Gesamtleitung von Wim Brils verstand es das bunt gemischte Ensemble, die Besucher in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.