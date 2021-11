Ab 25. November : Erkelenzer Adventsdorf öffnet wieder

Warm und überdacht: So sah das Erkelenzer Adventsdorf vor dem Alten Rathaus im Jahr 2019 aus. Foto: Stadtmarketing Erkelenz

Erkelenz Ab dem 25. November ist der Erkelenzer Weihnachtsmarkt täglich geöffnet. Auf dem Plan steht ein buntes Programm mit viel Musik, Kunsthandwerk, Essen und Trinken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Nachdem es in Erkelenz im vergangenen Jahr keinen Weihnachtsmarkt gab, soll das Adventsdorf am Markt Ende November zurückkehren und wieder weihnachtliche Stimmung im Stadtkern versprühen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das Dorf am Donnerstag, 25. November, um 18 Uhr eröffnet werden und dann täglich bis Neujahr von 11 bis 22 Uhr mit einem kleinen, aber feinen Angebot und hochkarätigem Bühnenprogramm aufwarten.

„Von Pop bis Weihnachtsmusik und Kasperletheater ist für jeden Geschmack und jedes Alter auf der Bühne unter den Arkaden des Alten Rathauses etwas dabei“, teilt das Stadtmarketing mit. Kunsthandwerker zeigen ihr Können und bieten ihre Werke zum Kauf an. An der Flexibude präsentieren täglich wechselnd soziale und karitative Einrichtungen sowie Hobbykünstler ihre Produkte. Schlemmen, Glühwein, Kakao, Waffeln und vieles mehr gehören zum geselligen Beisammensein ebenfalls dazu. Frieren muss niemand, das Adventsdorf ist überdacht und beheizt.

Am 2. Dezember findet passend zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt, die Geschäfte sind dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Nikolaus hat seinen Besuch ebenfalls schon angekündigt, er soll um 16.30 Uhr mit der traditionellen Pferdekutsche an der Volksbank seine Fahrt durch die Stadt starten und mit musikalischem Geleit über die Kölner Straße zum Markt fahren. Gegen 17 Uhr dürfen sich die Kinder über Tüten mit süßen Sachen freuen, die der Nikolaus mit Bürgermeister Stephan Muckel verteilen wird.

Schon vorher, am Wochenende von 26. bis zum 28. November, lädt der Verein Freunde der Burg zu einer rustikalen mittelalterlichen Taverne mit Speis, Trank und Musik ein. Musikalischer Höhepunkt ist dabei das Konzert eines Chores, der ab 19 Uhr vom Burgturm aus stimmungsvolle Lieder erklingen lässt.

Zur Eröffnung des Adventsdorfs am 25. November spielt der Städtische Musikverein. Am Mittwoch, 1. Dezember, wird es für Kinder spannend: Zunächst kommt die Puppenbühne (16 Uhr), anschließend sind alle Kinder eingeladen, den großen Weihnachtsbaum zu schmücken – am besten mit Selbstgebasteltem. Immer mittwochs und donnerstags gibt es im Dezember um 18 Uhr Live-Musik – geplant sind unter anderem Auftritte von Ralf Simons, René Pütz, Take 2 und Katja Forg.