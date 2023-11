Wegen Kanalarbeiten Aachener Straße in Erkelenz wird gesperrt

Erkelenz · Die Sperrung in der kommenden Woche soll mehrere Tage dauern. An der Stelle werden Kanäle angeschlossen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

15.11.2023 , 14:31 Uhr

Die Straße wird ab Montag gesperrt. Foto: Michael Heckers

Ab dem kommenden Montag, 20. November, wird die Aachener Straße in Erkelenz teilweise für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Kanalarbeiten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach geht es um das Teilstück zwischen der Hausnummer 19 und der Kirchstraße (Ecke Pizzeria Riva). Die Straße wird an der Stelle für den Verkehr dann voraussichtlich bis zum 24. November nicht befahrbar sein. Der Verkehr wird über die Koningsgasse umgeleitet, hierzu wird die Einbahnstraßenregelung umgekehrt. Für den Verkehr, der von der Aachener Straße und von der Gasthausstraße kommt, wird eine Umleitung über die Koningsgasse, die Südpromenade und die Kirchstraße ausgeschildert. Zudem ist eine Umleitung über die Südpromenade, die Wilhelmstraße und die Aachener Straße ausgeschildert.

(RP)