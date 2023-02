Mordkommission ermittelt 83-Jähriger in Erkelenz offenbar getötet

Ein 83-jähriger Mann ist den Spuren zufolge in seiner Wohnung am Schneller in Erkelenz umgebracht worden. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hätten die Leiche des Mannes in dessen Wohnung entdeckt, teilte die Polizei in Aachen am Montagnachmittag mit. Das Polizeipräsidium richtete eine Mordkommission ein.Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Ermittler der Mordkommission seien derzeit dabei, Spuren auszuwerten. Einzelheiten wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.