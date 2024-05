Info-Aktion in Erkelenz KAB Diözese Aachen informiert über Grundgesetz

Gerade in der heutigen turbulenten Zeit möchte die KAB Diözese Aachen ein Zeichen setzen. An zehn verschiedenen Orten im Diözesanverband Aachen werden KAB-Mitglieder aus verschiedenen Ortsgruppen in Einkaufspassagen und Wochenmärkten das Grundgesetz verteilen. Einer dieser Orte ist am Freitag, 24. Mai, der Wochenmarkt auf dem Konrad-Adenauer-Platz (passend zum Grundgesetz) in Erkelenz von 10 bis 12 Uhr. An der Aktion nehmen Mitglieder des KAB Diözesanvorstandes Aachen, sowie der Präses der KAB Diözese Aachen und Notfallseelsorger Achim Kück teil.