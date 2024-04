Aktion im Kreis Heinsberg 72 Stunden lang Gutes tun

Auch die Ministranten der Erkelenzer Pfarrgemeinde sind 72 Stunden lang im Dauereinsatz. In ihrem „Messdiener-Keller" werkeln sie eifrig an einem großen Tisch, um Selbstgebasteltes herzustellen. Hier werden unter anderem Blumentöpfe farbenfroh bemalt. Die insgesamt 27 Beteiligten im Alter von neun bis 65 Jahren bringen auch die Kita in der Brückstraße wieder auf Vordermann. Auf dem Außengelände werden Frühjahrsblumen gepflanzt, die die Gärtnerei Müller-Platz kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das Klettergerüst wird gründlich gereinigt, Hecken werden geschnitten. Der geplante Aufbau einer Holzhütte muss jedoch verschoben werden, weil das Wetter nicht mitspielt. Immer wieder regnet es, so dass die Aktion erst einmal abgesagt werden muss.