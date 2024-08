70 Jahre St. Lambertus in Erkelenz Die bewegte Geschichte eines Kirchenaufbaus

Es müssen diese Momente gewesen sein, in denen die Erkelenzer den Entschluss fassten: Wir müssen unsere Kirche wieder aufbauen. Nur knapp Jahre nach Kriegsende, am 8. August 1954 feierte man in St. Lambertus schließlich die Neukonsekration. Dieses Weihefest jährt sich an diesem Donnerstag zum 70. Mal. Das wird um 18 Uhr mit einer festlichen Messe und einem anschließenden kleinen Empfang in der Kirche gefeiert. „Ich hoffe sehr, dass viele Menschen den Weg in die Kirche finden, um diesem Fest einen würdigen Rahmen zu geben“, sagt Rombach.