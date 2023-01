Besuch aus der Partnerschaft Saint-James in Erkelenz „Eine gelebte deutsch-französische Freundschaft“

60 Jahre Elysée-Vertrag: Mit einem umfangreichen Programm erinnerte „Erkelenz International“ als Verein für Städtepartnerschaften gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus der Partnerstadt Saint-James an den historischen Akt, mit dem Konrad Adenauer und Charles de Gaulle anno 1963 die deutsch-französische Freundschaft besiegelten. Die französischen Gäste nahmen eine in der Lebenshilfe-Werkstatt angefertigte „Bank gegen Ausgrenzung“ in Empfang, ließen sich in der Erkelenzer Gemeinschaftshauptschule über die bewegende Gedenkstättenfahrt ins ehemalige Vernichtungslager Auschwitz informieren und kamen mit Schülerinnen und Schülern aus der Erka-Stadt ins Gespräch.