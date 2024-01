50 Jahre deutsch-französische Städtepartnerschaft Ein französischer Abend mit Savoir Vivre

Die in Erkelenz bereits bestens bekannte Chansonnière Noémi Schröder begeisterte ihr Publikum mit Chansons, mal heiter, mal ernst, mal gefühlvoll, mal temperamentvoll, aber immer mit einem augenzwinkerndem Kommentar. Begleitet von Klaus Klaas am Piano und Jörg Siebenhaar am Akkordeon, zauberte Noémi Schröder das französische Savoir Vivre in die Leonhardskapelle und erinnerte dabei mit ihren Liedern auch immer wieder an die großen französischen Chansonnières der Geschichte. Das Publikum dankte es den Musikern mit lang anhaltendem Applaus und bekam noch drei Zugaben.