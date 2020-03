Unfall auf Grambuscher Kreuzung : Durch Graben an Metallgeländer geprallt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Erkelenz ERKELENZ (gala) An einem Metallgeländer neben der L 3 nahm am Freitag die Fahrt einer 42-Jährigen ein abruptes Ende. Laut Polizei fuhr die Erkelenzerin gegen 11.30 Uhr auf der Landstraße 3 zwischen Wegberg-Uevekoven und Erkelenz aus Richtung Uevekoven kommend mit einem Mini in Richtung Erkelenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Etwa 300 Meter vor der Kreuzung mit der Landstraße 46 kam sie aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchquerte einen leichten Graben, bevor ihr Fahrzeug gegen ein Metallgeländer prallte. Die 42-Jährige wurde durch den Unfall verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst holten sie aus dem Wagen, mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

(gala)