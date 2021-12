33-Jährige übernimmt : Neuer Vorstand für Erkelenzer CDU

Erkelenz Melissa Steingießer (33) führt fortan den Ortsverband, auch darüber hinaus gibt es einige neue Gesichter. Steingießer will thematisch noch enger mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten.

Melissa Steingießer verwies auf die vielen Veranstaltungen, die in diesem Jahr mal in Präsenz, oft aber auch online stattfanden. In Ihrem Ausblick erklärte sie es zum Ziel, dass neben der Gewinnung neuer Mitglieder „nun besonders die Mitgliederbeteiligung im Fokus stehen soll. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit wird in enger Absprache mit dem CDU-Stadtverband optimiert werden.“ Die zukünftige themenbezogene Beteiligung jedes Mitglieds entsprechend persönlicher Interessen, Fähigkeiten und Prioritäten soll durch Schaffung neuer Arbeitskreise ermöglicht werden.