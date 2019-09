"3 Männ Sing" spielten "live" in der Leonhardskapelle : „3 Männ Sing“ begeistern in der Leonhardskapelle

„3 Männ Sing“ begeistern in der Leonhardskapelle

"3 Männ Sing" spielten "live" in der Leonhardskapelle

Erkelenz Die Zuschauer erleben einen unterhaltsamen Abend und sind beeindruckt von der Vielzahl der eingesetzten Saiteninstrumente.

Die Formation „3 Männ Sing“ ist keine reine Coverband, da sie die jeweiligen Stücke sehr individuell interpretiert. Beim Konzert „live“ in der Leonhardskapelle zeugte die beeindruckende Anzahl an Saiteninstrumenten von der Vorliebe für eine ganz eigene Spielweise.

So war Hans-Bernd Wallraven mit sechs verschiedenen Gitarren dabei und stimmte zwischendurch zusätzlich die Mundharmonika an. Stefan Langerbeins hatte zwei Gitarren mitgebracht und Martin Wallraven war mit Kontrabass, Bass und Mandoline instrumental vertreten. Dazu prägten teils mehrstimmiger Gesang und rhythmische Begleitung mit dem Schlagwerk die stimmungsvollen Beiträge, bei denen das Publikum im sehr gut besuchten Raum begeistert mitging.

Quer durch ihr musikalisches Repertoire spielten sie im Weiteren auf. Dabei hatten sich die drei dafür entschieden, anstatt mit Mitsingliedern mit Hits wie „Es geht mir gut“ von Marius Müller-Westernhagen, den Stefan Langerbeins mit rauer Stimme überzeugend herüberbrachte, oder „Mrs. Robinson“ von „Simon and Garfunkel“ zu beginnen. Zum Stück „My Girl“ der „Temptations“ kamen die Besucher erstmals stimmlich zum Einsatz und erweiterten so das Klangspektrum des Vortrags. Gemeinschaftlich stimmten danach Löwen-, Tiger- und oben sitzender Adlerblock mit den drei Musikern „En unserem Veedel“ der „Bläck Fööss“ an. Dabei waren die Mandolinenklänge hell darüber zu vernehmen, und das Mundharmonikaspiel verlieh dem Ganzen eine leicht melancholische Note.