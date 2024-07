Vom 3. bis 5. August Houverather feiern Schützenfest

Am Sonntag, 4. August, weckt der Trommler-und Pfeiferkorps das Dorf frühmorgens um 5.30 Uhr. Um 9 Uhr startet dann der Festgottesdienst in der Dorfkirche St. Laurentius. An das Hochamt wird sich die Kirchenparade gegen 10.15 Uhr anschließen. Nach der Parade mit musikalischer Begleitung des Instrumentalvereins Stahe-Niederbusch und Trommler-und Pfeiferkorps Houverath wird im Festzelt ein Frühschoppen gehalten. Ab 11 wird Uhr die Ehrung von Mitgliedern durchgeführt. Um 16 Uhr treten die Schützenbruderschaften mit den Gastbruderschaften aus Kleingladbach, Matzerath und Golkrath an, um die Majestäten und Ehrengäste am Königshaus zum großen Festzug abzuholen. Um 18 Uhr startet dann die große Parade an der Kirche. 19.45 Uhr werden die Majestäten zum Königsball im Festzelt geleitet.