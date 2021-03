Projekte in Hückelhoven, Wegberg und Erkelenz : 3,5 Millionen Euro für neue Radwege

Erkelenzer Land Mit Fördergeld von Bund und Land soll in diesem Jahr vor allem ein Radschnellweg auf der ehemaligen Bahntrasse Baal-Ratheim gebaut werden. Auch in Erkelenz und Wegberg werden mehrere Wege erneuert.

Den größten Posten macht dabei der schon lange geplante neue Radschnellweg auf der ehemaligen nicht mehr genutzten Bahntrasse Baal-Ratheim in Hückelhoven aus – ein Projekt, das in ähnlicher Förm auch an anderen Stellen im Erkelenzer Land infrage käme. So fordern auch in Erkelenz mehrere Fraktionen solche Schnellwege und brachten dafür ebenfalls alte Bahntrassen ins Spiel.

Für den Ausbau in Hückelhoven gibt es 2,8 Millionen Euro aus dem Förderprogramm. In Erkelenz werden jeweils ein Fuß- und Radweg zwischen Genfeld und Schwanenberg (183.000 Euro) sowie in Holzweiler (145.000 Euro) neugebaut, dazu fließen 36.000 Euro in eine Öffentlichkeitskampagne Nahmobilität, die in diesem Jahr gestartet werden soll. In Wegberg stehen für eine grundhafte Erneuerung verschiedener Radwege im Radwegenetz 246.000 Euro zur Verfügung – so sollen die Wege, die sich derzeit in einem schlechten Zustand befinden, wieder sicher gemacht werden.