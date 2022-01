2Gplus im Erkelenzer Land : Wer sich testen lässt, braucht Geduld

Am Drive-In-Testzentrum in Hückelhoven auf dem Decathlon-Parkplatz herrscht großer Andrang. Etwa 1500 Menschen lassen sich pro Tag testen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Zu Stoßzeiten ab 16 Uhr bilden sich lange Schlangen am Drive-In-Testzentrum in Hückelhoven. Das soll sich nach Ferienende wieder normalisieren. Für den Vereinssport in Hallen bedeutet 2G plus keinen großen Mehraufwand.